Agent probeert verdachte aan te houden maar wordt belet door mede-inzittende

De Surinaamse politie heeft een reactie uitgebracht naar aanleiding van een filmpje dat rond gaat op social media, waarop te zien zou zijn dat een agent met getrokken wapen een automobilist onder schot houdt en een ander tot orde roept middels krachttermen.

Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen laten weten dat het zou gaan om de aanhouding van een automobilist die verdacht wordt van inbraak. Toen de wetsdienaar hem wilde aanhouden werd hij door een mede inzittende die in het voertuig van de verdachte zat, belet.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het geweld en de manier van praten van de agent, zoals te zien is in het filmpje.

Het voorlopig onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat er onlangs is ingebroken in de woning van bedoelde politieman, waarbij er waardevolle goederen zijn weggenomen. Toen de politieman de verdachte in de middag van 19 oktober op straat tegenkwam en wilde overgaan tot aanhouding, werd hij belet door de mede-inzittende.

Een politieambtenaar die toevallig langsreed verleende assistentie en binnen de kortste keren arriveerde het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) ook ter plaatse voor assistentie.

Het is raadzaam om de politie bij de rechtmatige uitoefening van haar werkzaamheden niet te hinderen, aangezien dit een strafbare feit oplevert, benadrukt de politie.

De verdachte en zijn kompaan werden ter voorgeleiding aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het tweetal ter zake diefstal middels braak door de politie in verzekering gesteld.

“Het verdere politioneel onderzoek zal moeten uitwijzen of het optreden van de politieman rechtmatig is geweest. Indien dit niet het geval is, zal de korpsleiding niet schromen de desbetreffende politieambtenaar de disciplinaire straf verbonden aan zijn optreden op te leggen” meldt de politie.