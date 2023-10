Weer veel schade aan daken van woningen door rukwinden

Op verschillende plaatsen in Suriname zijn woensdag daken van woningen vernield als gevolg van hevige rukwinden. Bewoners van de Tout Lui Fautweg en zijstraten werden rond 15.00u opgeschrikt door zware regen welke gepaard ging met rukwinden. Van een aantal woningen zijn de zinkplaten met kap weggerukt door de harde windstoten.

Er hebben zich geen ongelukken voorgedaan. De redactie verneemt dat delen van Wanica verstoken waren van elektriciteit.

Vele bewoners die slachtoffer zijn geworden van deze vernietigende rukwinden, konden de centrale meldkamer van de politie niet bereiken. De Surinaamse brandweer liet weten dat het Command Center vanwege een storing voorlopig niet te bereiken is op 110. Bij brand of andere calamiteiten kan men bellen op 8663066.

De slachtoffers weten niet hoe de kosten om de daken te repareren gedekt zullen worden. Een bewoners barstte in tranen uit omdat zij niet weet hoe zij en haar kinderen een dak boven hun hoofd zullen hebben. Door de harde regen is een groot deel van de woning van binnen nat geworden en zijn apparaten defect zijn geraakt.

Het NCCR was tegen 17:30u nog niet ter plaatse om de bewoners de nodige hulp te bieden.

Ook in het ressort Groningen zijn woensdag enkele daken weggewaaid door hevige rukwinden. Het gaat hierbij om een aantal woningen in het centrum van Groningen en in het dorp Columbia, meldt het BIC Saramacca. Ook is er schade aangericht aan het Jacques Eliazerstadion, waarbij een pinahut is omgevallen en zinkplaten van de tribune van het stadion zijn weggewaaid.

In opdracht van de Districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga is de bouwploeg van het commissariaat al doende om de mensen te helpen van de getroffen woningen.