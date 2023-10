‘Openbaar Ministerie weigert directe vrijlating van jeugdigen’

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft woensdag geweigerd de opdracht van de rechter, om drie aangehouden jeugdigen vrij te laten, uit te voeren. Deze schoolgaande jeugdigen werden op zaterdag 14 en op zondag 15 oktober 2023 aangehouden voor het verspreiden van pornografische beelden.

De rechter verklaarde bij de rechtmatigheidstoets echter dat de inverzekeringstelling onrechtmatig is. Volgens advocaat Derrick Veira, die hen juridische bijstand verleend, dienen conform het onrechtmatig verklaren van de inverzekeringstelling van zijn cliënten, allen in vrijheid worden gesteld.

Naar de zeggen van Veira is de officier van justitie van mening dat ze pas op donderdag 19 oktober 2023 gevolg zal geven aan de opdracht van de rechter, omdat zij al naar huis was. Dit terwijl de ouders van de desbetreffende jeugdigen in het kader van het voortvarend jeugdbeleid, reeds in kennis waren gesteld en bij het jeugddetentiecentrum waren om hun kinderen op te halen.

“Doorgaans wordt de opdracht tot de invrijheidstelling na kantooruren gegeven aan de hulpofficier waardoor de invrijheidstelling, zoals bevolen door de rechter wel plaatsvindt. Waarom deze procedure niet door de vervolging is gevolgd, is onbegrijpelijk. De officier heeft besloten dat zij pas op donderdag 19 oktober 2023 overgaat tot de uitvoering van het rechterlijk besluit hetgeen volstrekt ontoelaatbaar is.

Het belang van het kind, zoals vastgelegd in verschillende conventies en verdragen waar Suriname bij aangesloten is wordt hier duidelijk terzijde geschoven. Dit handelen van deze officier dient niet zonder gevolgen te blijven”, aldus Veira die de jeugdigen bijstand verleend.