Brunswijk: “Bestaan er kleine partijen? Een partij is een partij”

Vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk heeft geen probleem met de ongeveer 750.000 SRD die alle politieke partijen als waarborgsom zullen moeten betalen, indien zij mee wensen te doen aan de verkiezingen van 2025. Volgens Brunswijk bestaan er geen kleine partijen.

“De meerderheid heeft gemeend om te komen tot 750.000 SRD, dan gaan we ons daaraan houden. Bestaan er kleine partijen? Het moment dat je een politieke partij opricht, is het een partij. Een partij is een partij. Dus als partij A zich daaraan moet houden, dan moet iedereen zich daaraan houden”, zei Brunswijk woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De tweede man van het land stelt dat de ABOP vanaf de uitspraak van het Constitutioneel Hof in 2022 direct haar strategie heeft aangepast. En hoewel hij zijn ontevredenheid over de wijziging van het Kiesstelsel niet onder stoelen of banken heeft geschoven, stelt hij zich nu anders op.

“U weet, Suriname is een democratisch land waar de meerderheid bepaalt. En het parlement heeft unaniem besloten om te gaan naar één kiesdistrict, dus we are ready!”, aldus de politicus.

De waarborgsom is 1% van het aantal kiesgerechtigden. Per kiesgerechtigde moeten politieke partijen 250 SRD betalen. De hoogte van de waarborgsom wordt berekend volgens de formule 1% van het aantal kiesgerechtigden vermenigvuldigd met SRD 250. Het exacte bedrag moet nog door de regering worden berekend en bekendgemaakt.