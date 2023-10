‘Pres Juriaantje’ uit de gevangenis; biedt excuses aan voor oplichting

De 33-jarige comedian Cleon Juriaans meer bekend als ‘Pres Juriaantje’ is onlangs door het Openbaar Ministerie Suriname in vrijheid gesteld. Hij zat 4 maanden in de gevangenis voor oplichting en verduistering.

Juriaans was op dinsdag 6 juni door de politie van het bureau de Nieuwe Grond aangehouden en ingesloten ter zake oplichting en verduistering. Hij runde een shop genaamd Pres Luxuries, die online spullen uit het buitenland naar Suriname liet halen. Uit het onderzoek van de politie bleek dat hij drie maanden terug bijna 2.100 USD had aangenomen van een klant, om enkele goederen waaronder een televisie te laten halen.

De comedian liet een overmakingsbewijs aan de klant zien, waaruit zou moeten blijken dat hij het product al had betaald om te laten halen, maar gaf aan dat de bestelling vertraging had opgelopen. Volgens de factuur zouden de spullen binnen 3 weken geleverd worden, maar maanden later was er nog niets.

De klant werd steeds aan het lijntje gehouden en was het wachten op een gegeven moment zat. De gedupeerde stapte uiteindelijk naar de politie van De Nieuwe Grond. De sterke arm spoorde Juriaans vervolgens op en hield hem aan voor het vermeende feit. Gaande het onderzoek bleek dat hij nog meer klanten had opgelicht.

Juriaans heeft vrijdagavond in een bericht op zijn Facebookpagina zijn excuses aangeboden voor zijn daden. “Vanuit deze plek wil ik jullie, maar vooral de personen die ik heb benadeeld, uit de grond van mijn hart mijn excuses aanbieden.

Iedereen werkt hard voor zijn of haar geld. Hoewel niet de intentie, heb ik een aantal mensen hun vertrouwen beschaamd. Dit had nooit mogen gebeuren. Inmiddels heb ik met de meeste benadeelden contact gehad en ik zal iedereen tot de laatste cent terugbetalen.

Indien u als benadeelde nog geen telefoontje van mij heeft ontvangen kunt u mij dan aub een prive bericht sturen. Nogmaals mijn excuses, maar in het bijzonder de benadeelden. Eens, maar nooit weer!”

