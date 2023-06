Inverzekeringstelling comedian ‘Pres Juriaantje’ verlengd met 30 dagen

De inverzekeringstelling van de 33-jarige comedian Cleon J. is door de rechter-commissaris verlengd met 30 dagen. Zijn aanhouding is rechtmatig getoetst.

De verdachte beter bekend als ‘Pres Juriaantje’ is op dinsdag 6 juni door de politie van het bureau de Nieuwe Grond aangehouden en ingesloten ter zake oplichting en verduistering.

Cleon runt een shop genaamd Pres Luxuries, die online spullen uit het buitenland naar Suriname laat halen. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat hij drie maanden terug bijna 2.100 USD heeft aangenomen van een klant, om enkele goederen waaronder een televisie te laten halen.

Vernomen wordt dat hij een overmakingsbewijs aan de klant liet zien, waaruit zou moeten blijken dat hij het product al had betaald om te laten halen, maar gaf aan dat de bestelling vertraging had opgelopen. Volgens de factuur zouden de spullen binnen 3 weken geleverd worden, maar maanden later was er nog niets.

De klant werd steeds aan het lijntje gehouden en was het wachten op een gegeven moment zat. De gedupeerde stapte uiteindelijk naar de politie van De Nieuwe Grond. De sterke arm heeft J. daarna opgespoord en aangehouden voor het vermeende feit.

De aangeefster overhandigde het betalingsbewijs aan de politie, waarna een onderzoek werd gestart. Gedurende het onderzoek bleek dat J. nimmer de bestelling heeft doorgeplaatst. Hij werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.