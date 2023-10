Tian You opent vestiging op Aruba

Het bekende bubble tea en smoothie bedrijf van Suriname, Tian You, opent vandaag een vestiging op Aruba. De zaak is gevestigd te Tanki Leendert 275 in Oranjestad.

Tian You heeft reeds een aantal vestigingen buiten Suriname geopend. Er zijn vanwege het succes nog meer landen in de planning.

Tian You is in 2019 opgericht door Ding Sunny en Xie Linwei. De eerste vestiging is geopend aan de Wilhelminastraat in Paramaribo-Noord. Vandaag de dag heeft het bedrijf tientallen locaties in heel Suriname.

