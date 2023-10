Gajadien over branden vuilstortplaats: “Onmenselijk dat de mensen in zo een rooksituatie moeten leven”

Regeringsautoriteiten moeten volgens Asiskumar Gajadien, fractieleider van de VHP, met de meeste spoed ingrijpen bij de illegale branden op de vuilstortplaats Ornamibo in Suriname.

“Het is onmenselijk voor de mensen in de omgeving van Houttuin, Gobajolaan, Vredenburg Serie A en B. Onmenselijk dat de mensen in zo een rooksituatie moeten leven en geen drinkwatervoorziening hebben. Jaar in en jaar uit. De mensen hebben ook geen wateraansluiting. Ze zijn aangewezen op tanks met regenwater, terwijl er allerlei giftige stoffen vanuit zo een stortplaats de lucht ingaan. Het is mensonterend”, zei de politicus vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de VHP’er heeft onderzoek uitgewezen dat de meeste bewoners in de buurten rondom de vuilstortplaats last hebben van astma en andere longaandoeningen. “Alleen vanwege het feit dat wij als Staat nalatig zijn geweest”, benadrukte Gajadien.

Hij voegde eraan toe dat er momenteel wederom sprake is van brand op de vuilstortplaats met als resultaat een enorme rookontwikkeling. Niet alleen rapers maken zich schuldig aan deze branden, maar ook aannemers.

“Ik wil geen beschuldiging richting welke aannemer dan ook op dit ogenblik doen uitgaan, maar voor de vuilverwerking is het soms makkelijker als dat zaakje in de fik gaat. Om dat dan beter te verwerken”, stelde Gajadien. Vooral in de droge tijd is dit een jaarlijks terugkerend probleem.

De VHP’er roept de regering, waaronder de waarnemend president en de ministers van Openbare Werken en Natuurlijke Hulpbronnen, daarom op om onmiddellijke acties te ondernemen om de mensen uit deze situatie te helpen. “Dit is nijpend”, aldus Gajadien.