Man na woordenwisseling neergestoken voor Vreedzaammarkt

Een 50-jarige man in Suriname is vrijdag op klaarlichte dag neergestoken, bij de Vreedzaammarkt aan de Waterkant. De verdachte is na zijn daad op de vlucht geslagen.

Uit het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het latere slachtoffer Wim K. een woordenwisseling met een andere man kreeg, naar aanleiding van een meningsverschil. K. werd daarbij gestoken in zijn linker zij.

Het slachtoffer viel na de steekpartij op de grond. Hij werd per ambulance voor behandeling vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De steekgrage verdachte is na zijn daad gevlucht. Aan zijn aanhouding wordt naarstig gewerkt.