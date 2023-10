Alerte politieman lost schoten bij verijdelen woningoverval

Een politieman heeft vrijdag in de vroege ochtend een woningoverval aan de Magentakanaalweg in Suriname verijdeld, door actie te ondernemen en waarschuwingsschoten te lossen.

De politie van Santodorp kreeg omstreeks 06.15u melding van het Surinaamse Command Center (CC) van een poging tot diefstal door middel van geweldpleging. Ter plaatse aangekomen werd politieagent S. aangetroffen. Hij verklaarde dat hij met het politie dienstvoertuig naar het werk reed.

Gekomen aan de Magentakanaalweg ter hoogte van pandnummer 246 zag hij drie gemaskerde mannen op het vermeld perceel. Hij stopte het dienstvoertuig en loste een waarschuwingsschot. De drie vluchtte in het bos achter de  woning.

De politieman begaf zich naar de woning en hoorde gestommel in het huis. Op het zelfde moment zag hij een andere man vanuit een venster naar buiten springen. Deze was gemaskerd en gewapend met een ijzeren staaf, waarmee hij op de politieman afkwam.

Hij gaf het bevel aan de verdachte om te stoppen en plat op de grond te gaan liggen, hetgeen de man weigerde. De politieambtenaar was genoodzaakt gericht te schieten. Hierna keerde de verdachte zich om en rende eveneens het bos achter de woning in. Het is niet bekend of de rover is geraakt.

De eigenaar van het pand werd aangetroffen. Hij verklaarde dat hij geluiden in zijn woning hoorde. Hij nam poolshoogte en zag tot zijn schrik een gemaskerde man in zijn huis. Hij pakte snel een houwer en raakte met de indringer in een worsteling. Door de komst van de politieman mislukte de actie van de verdachte en is er niets uit de woning meegenomen.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. De zaak wordt overgedragen aan de afdeling Recherche Regio Midden Suriname.