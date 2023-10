President wil niets horen over werkissues zoon Richano: “Als er persoonlijke issues zijn, dan moet hij bij mij komen”

President Chan Santokhi stelt dat zijn zoon Richano Santokh een ambtenaar is in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BIBIS) en onder het gezag valt van de consul-generaal in Miami. Het staatshoofd benadrukte dinsdag tijdens een persconferentie dat zijn zoon zich daarom pas tot hem moet wenden, wanneer er persoonlijke issues zijn en hij hem als vader nodig heeft.

“Als er persoonlijke issues zijn, dan moet hij bij mij komen”, aldus het staatshoofd. Voor werkissues moet Richano terecht bij minister Albert Ramdin of de consul-generaal.

De presidentszoon is vorige maand wederom onderwerp van gesprek op sociale media geweest vanwege gelekte Whatsapp-berichten tussen hem en CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie. De president zei dat hij tot nu geen gesprek met zijn zoon heeft gehad, maar dat Richano zich als employee zal moeten houden aan de richtlijnen en werkopdrachten van de consul-generaal.

Minister Albert Ramdin stoorde zich vooral aan de eerdere onthulling van parlementariër Edward Belfort, waarbij die beweerde dat de zoon van de president maandelijks een salaris van 11.500 US dollars ontvangt. De bewindsman benadrukte dat personen die in de diplomatieke en consulaire dienst zijn, vallen onder het structuur van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Zo is Richano Santokhi in dienst genomen nadat hij stage heeft gelopen. Hij is consulair medewerker op het Consulaat in Miami en het bedrag dat hij krijgt is conform de wet op de Buitenlandse Dienst. Het is ver, ver, ver beneden het bedrag dat genoemd wordt. Het is asociaal en eigenlijk ook illegaal om dingen uit te kraaien in de pers die absoluut niet waar zijn. Men kan het verifiëren. Dus ook assembleeleden mogen ons bellen en vragen wat er precies aan de hand is”, aldus de minister.

In Miami is er ook een chef de poste en die is het aanspreekpunt. Iedereen op het Consulaat is verplicht om via die persoon uitspraken te doen. En als er corrigerend opgetreden moet worden, dan zijn er mogelijkheden daarvoor in de dienst.