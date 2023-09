Van der San: “Richano Santokhi is een ziekeling; heeft geen speciale bevoegdheid als zoon president”

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, stelt dat kinderen van de Surinaamse president over geen enkele speciale bevoegdheden beschikken in vergelijking met de gewone burger. Ook niet Richano Santokhi, zoon van president Santokhi, die de laatste dagen onderwerp van gesprek is op sociale media vanwege gelekte Whatsapp-berichten tussen hem en CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie.

“Als zoon of familie van de president heeft hij geen enkele bevoegdheid meer dan een andere burger. Hij praat onzin”, zei Van der San in een interview op D-TV. Volgens de gewezen kabinetsdirecteur bestaat er ook geen speciale protocol voor de familie van de president in de Grondwet, zoals door Richano eerder is beweerd. Vandaar dat hij deze status ook niet mag gebruiken om functionarissen van Suriname naar informatie te vragen.

Volgens de gewezen kabinetsdirecteur praat Richano alleen maar onzin, waardoor hij niet alleen zijn vader (de president) schaadt, maar ook de positie van het land. “Dat zijn de consequenties wanneer je alleen maar domme dingen doet. Maar het is niet de eerste keer dat we ons bezig houden met een ziekeling”, stelt hij. Volgens Van der San zou het staatshoofd in deze zijn zoon zelf moeten aanpakken en tot de orde roepen.

Van der San zegt verder dat er op zich niets speciaals is aan het audio-bericht van de CBB-directeur waarop zij fel reageert op het verzoek van de presidentszoon. Richano heeft als consular agent op het Surinaamse consulaat in Miami naar informatie gevraagd en deze is geweigerd door Pokie, waardoor de zaak is afgedaan. In een eerder interview met D-TV beweerde de presidentszoon dat hij slechts een 63-jarige Surinaamse man die in Miami een paspoort nodig heeft wilde helpen.