Edward Belfort: “Zoon president casht maandelijks 11.500 US dollars”

Parlementariër Edward Belfort beweert dat Richano Santokhi, zoon van president Chan Santokhi, maandelijks een salaris van 11.500 Amerikaanse dollars ontvangt.

“11.500 American dalla a man e cash wan mun. Den man san go na Miami, sab’ fa Miami zie eruit. Appartement e pai gi den man en den man na dienstwagi den man e rij”, zei de politicus zondag in programma Sranan Tide Naa Dey.

De presidentszoon is consulair agent op het Surinaamse consulaat in Miami. De dissidente ABOP’er richtte zijn ogen ook op de kinderen van zijn partijvoorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk. Naar zijn zeggen rijden de kinderen van ‘Kaw Tere’ in dure auto’s, terwijl de gewone burger niet eens in staat is om een fietsband voor hun kroost aan te schaffen.

“Yu e stem fu go na fesi, maar den man nanga den pikin e go na fesi”. Hij hoopt daarom dat de ogen van de Surinaamse kiezers open zullen gaan in 2025, omdat deze zelfde politici weer met zoete woorden en beloftes zullen komen om hen weer te pakken.

Belfort sprak ook over de onlangs gehouden partijvergadering van de ABOP in Pontbuiten en de aankondiging van Brunswijk dat de sociaal zwakkeren van Pontbuiten voorzien zullen worden van een levensmiddelen- en of schoolpakket. De parlementariër adviseerde de bewoners in het gebied om de pakketten en geld wel zeker te nemen, maar bij de stembus in 2025 niet op de ABOP te stemmen.

Volgens Belfort beschikt Brunswijk al over tal van hout- en goudconcessies en zoekt hij steeds naar meer. “Deze mannen zijn alleen maar op macht uit”, aldus Belfort.