Vandaag is Internationale Dag van het Dier

Jaarlijks op 4 oktober wordt met Dierendag (ook: Werelddierendag/World Animal Day/Internationale Dag van het Dier) overal ter wereld stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving.

Dierendag is door de internationale verenigingen van dierenbescherming ingesteld als wereldthemadag om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en beschermd moeten worden. Het verschijnsel themadag of dag in het teken van een bepaald idee bestond in 1929 nog relatief kort. Het was een nieuw middel om te wijzen op de ondergeschikte positie van bepaalde groepen en op veronachtzaamde vraagstukken in de samenleving.

Dierendag sloot als betrekkelijke nieuweling in de reeks aan bij (inter)nationale dagen als de Dag van de Arbeid (1890), Internationale Vrouwendag (1910), Moederdag (ca. 1914) en Boomplantdag (1919).

Lokale media van alle landen besteden op Dierendag extra aandacht aan de activiteitenprogramma’s over dieren. De groepen die men op deze dag wil bereiken, zijn niet veranderd. Van meet af aan zijn kinderen de belangrijkste groep waartoe men zich richt om hen een gevoel voor dieren en de natuur bij te brengen.

Van oudsher ook speelt de school een primaire rol bij de organisatie van activiteiten. Leerlingen van basisscholen doen bijvoorbeeld mee aan tekenwedstrijden. Naast de school is ook de kerk altijd betrokken geweest. (Beleven)