Santokhi in Coronie: “Slechte tijden gaan voorbij, goede tijden komen eraan”

“Slechte tijden gaan voorbij, goede tijden komen eraan. We hebben drie jaren ingeleverd, nu is de tijd aangebroken om terug te krijgen; we gaan de kokosnoten plukken”. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi dinsdag aan de Coronianen meegegeven in zijn toespraak tijdens de lancering van een kokosproject.

Pomeroon Coconut & Spices zal de komende maanden 65.000 kokosbomen planten in het district Coronie. Dit heeft CEO Neil Passmore dinsdag op een ceremonie in Totness aangekondigd. Het bedrijf richt zich op de 4-C-filosofie: coconut, community, carbon en collaboration.

Het bedrijf streeft ook naar gemeenschapsprojecten, werkgelegenheid en lokale betrokkenheid. De carbon credit-gedachte wordt naar zeggen van de president ook geïntegreerd.

“Ik heb een vijfde c toegevoegd voor Coronie en moedigde Coronianen aan om klaar te zijn voor werkgelegenheidsgroei. Coronie wordt weer een echt kokosdistrict. De bedoeling is dat er later uitgebreid wordt van 1.000 naar 5.000 hectare, dus er komen mooie dagen voor Coronie”, aldus het staatshoofd.

Het Tambaki-visproject zal volgens Santokhi ook in Coronie worden gevestigd, wat zal zorgen voor meer werkgelegenheid.