Aangehouden politieman in vrijheid gesteld

De politieagent J.T., die samen met drie burgers op 14 september bij een roadblock aan de Tourtonnelaan was aangehouden op verdenking van voorbereiding om een inbraak te plegen, is dinsdag 26 september door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld.

De Surinaamse politie had op 13 september vier mannen in een auto bij een roadblock aangehouden ter zake voorbereiding tot het plegen van enig strafbaar feit en deelneming aan een criminele organisatie. Een van hen was de politieman.

Raadsman Derrick Veira bevestigt de invrijheidstelling van de politieman. Hij zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat hij eerst een voorlopig invrijheidstellingsverzoek had ingediend op basis artikel 54a.

De rechter-commissaris had dit verzoek afgewezen. Hiertegen ging de raadsman in beroep namelijk op basis van artikel 54c. Nog voor de behandeling van het beroep werd J.T. door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.

“De rode draad in de verdediging van J.T. is geweest dat er geen enkel strafbaar feit door J.T is gepleegd of hem verweten kan worden. De feiten of omstandigheden om hem als verdachte van een strafbaar feit te kunnen aanmerken zijn niet aanwezig”, merkte de raadsman op.

Na 12 dagen is de politieman in vrijheid gesteld.