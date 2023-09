Inbraakverdachten aangehouden tijdens roadblock; onder hen ook politieman

De Surinaamse politie heeft vier mannen in een auto bij een roadblock aangehouden ter zake voorbereiding tot het plegen van enig strafbaar feit en deelneming aan een criminele organisatie. Een van de mannen is een politieman meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De verdachten L.C. (27), M.D. (22), de 25-jarigen K.M. en T.J. zijn aangehouden door een gemengde eenheid van de politie die op woensdag 13 september 2023 bezig was met een roadblock aan de Tourtonnelaan.

Het viel de wetsdienaren op dat bij het naderen van de roadblock het voertuig stapvoets begon te rijden. Bij de controle constateerde de politie dat er vier manspersonen in het voertuig waren.

De verdachten werden gesommeerd uit het voertuig te stappen, waarna er een grondig onderzoek in het voertuig werd gepleegd. Daarbij werden breekwerktuigen, zwarte kledingstukken, maskers, handschoenen en een kentekenplaat van een ander voertuig aangetroffen en in beslag genomen.De verdachten konden niet verklaren vanwaar de goederen afkomstig waren.

Het vermoeden bestond dus bij de politie dat de verdachten op het punt waren om ergens in te breken of de voorbereiding daartoe troffen.

Tijdens de aanhouding gaf 1 van de verdachten aan dat hij politieman was. Hij kon zich niet ter plekke legitimeren en werd naar huis gebracht om zijn legitimatiebewijs te tonen. Aldaar legitimeerde hij zich bij de politie en werden zijn legitimatiebewijs en dienstwapen in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

De zaak werd overgedragen aan de afdeling Recherche Paramaribo voor verder onderzoek. Met betrekking tot het onderzoek van de politieman werd hij voor het verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ).

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle vier verdachten in verzekering gesteld.