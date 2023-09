Man gaat af op alarmmelding bij onbewoond huis en wordt overvallen

Een 49-jarige man in Suriname kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag 23 september een melding dat het alarm van zijn ouderlijke woning aan de Lachmonstraat was afgegaan. Toen hij daar was voor controle werd hij door drie mannen overvallen.

Nadat het alarm van de onbewoonde hoogbouwwoning was afgegaan, ging de man ter plaatse. Daar constateerde hij dat er geen stroom was. Hij schakelde een elektricien in en samen gingen zij het erf op.

Plotseling werden zij overrompeld door drie gemaskerde manen, waarvan twee gewapend waren met vuistvuurwapens. Het slachtoffer heeft daarbij slagen moeten incasseren en heeft letsel aan aan zijn neus en voorhoofd overgehouden Hij klaagde ook over pijn aan heel zijn lichaam lichaam.

De daders hebben een iPhone van hem buitgemaakt. Of er meer is buitgemaakt weet hij niet aangezien hij per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp is vervoerd voor medische hulp. De elektricien bleef ongedeerd.

Uit het voorlopig onderzoek is niet bekend hoe de daders de plaats hebben aangedaan en hebben verlaten. Ze zijn in elk geval nog voortvluchtig. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.