Jodensavanne in Suriname door UNESCO aangemerkt als werelderfgoed

De historische Joodse nederzetting Jodensavanne in Suriname, is aangemerkt als werelderfgoed. Vanwege de “uitzonderlijke universele waarde” van de locatie heeft UNESCO de voordracht unaniem goedgekeurd.

Jodensavanne, gesticht in de zeventiende eeuw, ligt aan de brede Surinamerivier, bijna 70 kilometer ten zuiden van Paramaribo. De site beslaat twee begraafplaatsen, de ruïne van een synagoge, oude aanmeerplaatsen, bakstenen funderingen van woningen en overblijfselen van de koloniale militaire overheersing.

Het erfgoed beslaat ook de begraafplaats van Cassipora, een dorp dat rond 1650 is gesticht. Het is de oudste originele en best geconserveerde Joodse begraafplaats van de Amerika’s, volgens de stichting Jodensavanne. Cassipora en Jodensavanne waren in de zeventiende eeuw “de enige dorpen ter wereld die eigendom waren van Joden, door hen werden bestuurd en door hen werden bewoond”.

De voormalige nederzetting ‘Jodensavanne’ ligt ongeveer zeventig kilometer ten zuiden van Paramaribo, op de rechteroever van de Surinamerivier. Hier werd rond 1650 de eerste gemeenschap in Suriname gesticht, de grootste Joodse nederzetting op dit halfrond. In die tijd werden zij eerst door de Britten in 1665 en later door de Nederlanders in Suriname verwelkomd.

In die tijd kregen de Joden een stuk grond bij de Cassiporakreek, maar spoedig daarna verhuisde de gemeenschap naar een heuvel met uitzicht op de Surinamerivier: de Joden­savanne was een feit. De synagoge, waarvan de ruïnes nog te zien zijn (foto), is het eerste architectonisch belangrijke gebouw in Amerika, en een van de oudste. Het is een herinnering aan de pioniers van het Amerikaanse Jodendom.

Omstreeks 1832 verhuisden de Joden naar Paramaribo en telt de Jodensavanne geen inwoners meer.