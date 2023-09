President Santokhi moedigt Amerikaanse investeringen in Suriname aan

Tijdens het Suriname Business Forum in New York moedigde president Chandrikapersad Santokhi Amerikaanse investeerders aan om in Suriname te investeren. Als eregast presenteerde het staatshoofd op 17 september 2023 de investeringsmogelijkheden aan een groot gezelschap buitenlandse investeerders en benadrukte dat Suriname open staat voor business.

Het staatshoofd trok voornamelijk investeerders uit New York aan met zijn inspirerende toespraak. Na zijn betoog kondigde de North American Investors Group onmiddellijk aan dat zij zullen investeren in de Surinaamse agrarische sector. De aanwezigen werden tijdens het programma ook toegesproken door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

President Santokhi benadrukte in zijn presentatie dat Suriname overvloedige mogelijkheden biedt aan internationale investeerders en rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Investeringen in diverse sectoren, waaronder landbouw, mijnbouw, handel, toerisme en de dienstensector, zijn welkom. Het staatshoofd: “De regering heeft speciale aandacht voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven en het creëren van werkgelegenheid in Suriname. Bovendien staat de overheid klaar om gunstige voorwaarden te bieden aan serieuze investeerders.” De regeringsleider merkte op dat de groei in de olie- en gassector voor de deur staat en moedigde investeerders aan om niet te aarzelen.

Minister Ramdin lichtte verder toe hoe het duurzame investeringsklimaat de afgelopen tijd is verbeterd. “Het is een uitstekende gelegenheid om nu zaken te doen met Suriname. De Suriname Investment Trade Agency (SITA) staat klaar om potentiële investeerders te ondersteunen”, aldus de BIBIS-bewindsman. De aanwezigen op het forum toonden enthousiasme over de kansen in Suriname. President Santokhi en minister Ramdin zullen tijdens hun werkbezoek aan de Verenigde Staten van Amerika nog meer gesprekken voeren met zowel regerings- als private delegaties.