Nasibdar: “NDP is geen vijand van het volk”

John Nasibdar, voorzitter van Nieuw Suriname (NS), ziet een samenwerking met de NDP als één van de opties voor zijn partij om goede resultaten te boeken bij de verkiezingen in 2025.

“NDP is geen vijand van het volk. Het is één van de grootste partijen. Als je met de ene praat, wil dat niet zeggen dat je vijand van de andere bent geworden. We zijn allemaal Surinamers en we moeten één belang dienen”, zei Nasibdar in ABC-actueel.

Volgens de partijvoorzitter heeft NS reeds in 2010 een goede samenwerking met de paarse partij gehad. Die samenwerking in Mega Combinatie-verband resulteerde in twee DNA-zetels voor NS. Maar Nasibdar wil nog niet veel kwijt over hoe reëel deze eventuele nieuwe samenwerking kan worden.

Met een verbod op pre-electorale combinaties zal NS mogelijk onder de paraplu van de NDP kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Nasibdar beweert met een aantal politieke partijen te hebben gesproken. Er wordt gekeken naar de beste optie voor NS.

De politicus noemt de onderlinge ruzie tussen bepaalde politieke partijen als één van de redenen waarom bundeling niet zo gemakkelijk gaat. Over het algemeen zit zijn partij goed op schema voor 2025 en is zij al actief in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca en Nickerie. Het verkiezingsprogramma van de partij is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van de agrarische sector. Met een landelijke evenredigheidsstelsel in aantocht, beseft de NS-voorzitter dat er dubbel zo hard nu gewerkt zal moeten worden voor zetels. Maar met de slechte economische situatie in het land, verwacht hij niet dat dit zo een moeilijk karwei zal zijn.

In 2020 heeft NS onder de paraplu van de Pertjajah Luhur (PL) deelgenomen aan de verkiezingen, maar slaagde er niet in om zetels binnen te halen. Nasibdar zelf kreeg op de vierde plaats in Paramaribo slechts 38 stemmen. In 2015 was NS onderdeel van een combinatie onder de naam Mega Front. Ook daar slaagde de partij/combinatie er niet in om zetels te bemachtigen.