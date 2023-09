President Suriname spreekt tijdens SDG Summit Verenigde Naties

De Surinaamse president Santokhi heeft maandag de aanwezigen op de Sustainable Development Goals (SDG) Summit 2023 in New York toegesproken. Op de Summit komen politieke kopstukken maandag 18 en dinsdag 19 september bijeen om te praten over de voortgang van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen zoals opgesteld door de Verenigde Naties in 2015.

Het staatshoofd beklemtoonde daarbij dat Suriname zich, ondanks uitdagingen zowel mondiaal als nationaal, blijft inzetten voor de geest achter de overeengekomen SDG’s.

De president kwam afgelopen zondag aan in New York,waar hij zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Daarnaast zal een omvangrijk schema, bestaande uit bilaterale vergaderingen en handels- en investeringsbeperkingen worden afgewerkt.

De presidentiële delegatie reisde vanuit Havana, Cuba, alwaar een succesvolle G77+China Summit werd afgesloten met een gezamenlijke verklaring. Direct na aankomst heeft de president een presentatie gehouden over investeringen in Suriname voor een groep van ruim 60 zakenlieden van Surinaamse afkomst in New York.

De summit staat aan het begin van een veelomvattende agenda van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op deze vergadering van de VN zal er voornamelijk over de uitvoering van Agenda 2030 en de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) gesproken worden. President Santokhi zal zich in zijn toespraak voor de algemene VN-vergadering vooral richten op klimaatverandering, met name op het vinden van nieuwe financieringsmechanismen en nieuwe aspecten daarvan behandelen.

Ook zal het staatshoofd deelnemen aan een meeting over de situatie in Haïti. Deze meeting staat onder leiding van de Canadese Premier Justin Trudeau.

Voorts staan gesprekken met de president van Servië en Zuid-Korea op de agenda. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zal bilaterale ontmoetingen hebben met collega’s van onder andere Guyana, Panama, Bhutan, Zuid-Korea, Saudi-Arabië, Polen en Nederland.