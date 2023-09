Suriname verliest met 1-0 van Cuba

Het Surinaamse nationaal voetbalelftal (Natio) nam het vandaag in Cuba, in het kader van de Concacaf Nations League, op tegen de nationale ploeg van het land. De wedstrijd eindigde 1-0 in het voordeel van Cuba.

Het duel was de tweede wedstrijd van Natio richting de Nations League, onder leiding van bondscoach Aron Winter. De Cubanen scoorde in de 20ste minuut het gouden doelpunt van de wedstrijd.

Suriname speelde afgelopen vrijdag in de eerste wedstrijd tegen Grenada 1-1. De doelpunten vielen erg laat in de wedstrijd, die niet veel hoogtepunten kende.

Suriname zit in poule B samen met Jamaica, Honduras, Cuba, Grenada en Haïti. De volgende wedstrijd van Natio is op donderdag 12 oktober thuis tegen Haïti.