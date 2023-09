61-jarige man ligt dagen dood in woning

In een woning aan de Ephraimzegenweg in Suriname is dinsdag een lijk aangetroffen. Het zou gaan om een 61-jarige man die alleen in het huis woonde.

Buurtbewoners hadden de man al enkele dagen niet gezien en schakelden een familielid in. Er werd een kijkje genomen en meteen een onaangename geur waargenomen, waarna de Surinaamse politie werd ingeschakeld.

In de benedenwoning werd een man aangetroffen die al dagen dood in het huis lag. Het lichaam verkeerde in staat van ontbinding.

Uit onderzoek blijkt dat het om een natuurlijke dood gaat. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de nabestaanden.