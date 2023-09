Onderzoek om het studiesucces voor studenten uit Suriname te vergroten

Stichting SuConnect.nl is een jonge non-profit die zich als maatschappelijk platform zowel in Suriname als in Nederland inzet voor een goede studiekeuze en een succesvol studieverloop van studenten uit Suriname in Nederland. Behoud van talent voor Suriname wordt hierbij niet uit het oog verloren.

In Suriname geven we voorlichting over studies in Suriname en Nederland. Kiest men voor een studie in Nederland, dan wordt de nieuwe student opgevangen in een community, begeleid door een ‘buddy’, en ondersteund met een divers activiteitenprogramma om de overgang te vergemakkelijken.

Wij doen momenteel, met ondersteuning van het Ministerie van OCW, onderzoek naar de ervaringen van deze studenten uit Suriname. Met de resultaten wil SuConnect.nl helpen de begeleiding, het beleid en de beschikbare faciliteiten te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden op een werkconferentie met (oud)studenten, het onderwijs en maatschappelijke parters gepresenteerd op 2 november aanstaande.

Voor het onderzoek zoeken wij:

• Studenten uit Suriname die nog studeren in Nederland

• Oud-studenten uit Suriname die recentelijk zijn afgestudeerd

• Studenten uit Suriname die hun studie in Nederland uiteindelijk niet voltooiden.

We need your stories …!

Vul ajb de enquête in en help ons het studiesucces van Surinaamse studenten in Nederland te vergroten. Klik daarvoor op deze link: https://suconnect.nl/onderzoek/