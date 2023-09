Lijk van in Surinamerivier verdronken model geborgen

Het lichaam van de 29-jarige Thanio Boekstaaf, die gisteren nabij White Beach in de diepte van de Suriname rivier verdween, is vandaag geborgen.

Volgens de Surinaamse politie sprong Boekstaaf in de rivier om een duikje te nemen en verdween daarbij in de diepte.

Vernomen wordt dat hij ongeveer een week geleden was opgenomen in een afkickcentrum. Thanio, bekend als model, zou zondag naar zijn familie hebben gebeld en aangegeven dat hij niet meer in het centrum wilde blijven. Hij vroeg om afgehaald te worden.

Het ontzielde lichaam is inmiddels afgevoerd naar het mortuarium en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.