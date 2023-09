Vandaag Internationale Dag van de Migraine

Ieder jaar op 12 september is het Internationale Dag van de Migraine. Deze dag is bedoeld om meer informatie te geven over de ziekte en om alle misverstanden erover weg te nemen.

Migraine is niet ‘een beetje hoofdpijn’. Soms kun je er een dag lang compleet door uitgeschakeld worden. Het effect verschilt bij een ieder.

Werknemers met migraine stuiten echter vaak op onbegrip of een gebrek aan kennis op de werkvloer. Bovendien treft migraine naast de patiënten zelf ook de samenleving door bijkomende schade.

Volgens verschillende onderzoekers treft migraine vrouwen en – in mindere mate – mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De aanvallen gaan vaak gepaard met hevige hoofdpijn, misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, en kunnen uren tot dagen duren.

Werkenden met migraine hebben gemiddeld 3 tot 6 extra verzuimdagen per jaar en 4 tot 10 dagen aan verminderde productiviteit.