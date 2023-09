Man springt in Surinamerivier en verdwijnt in de diepte

De Surinaamse politie kreeg maandagmorgen melding van een vermoedelijke verdrinking ter hoogte van White Beach. Een 29-jarige man zou in de Suriname rivier zijn gesprongen.



Vernomen wordt dat hij ongeveer een week geleden was opgenomen in een afkickcentrum. Hij had gisteren naar zijn familie gebeld en aangegeven dat hij niet meer in het afkickcentrum wilde blijven. Hij vroeg om afgehaald te worden.

Vanmorgen sprong hij in de rivier met de bedoeling over te zwemmen, maar verdween daarbij in de diepte. De politie van Paranam werd op de hoogte gesteld. Er wordt een zoekactie op touw gezet.