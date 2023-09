WHO waarschuwt voor zorgwekkende ontwikkelingen rondom coronavirus

De hoogste baas van de World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft deze week laten weten dat de WHO ‘zorgwekkende ontwikkelingen’ ziet rondom het coronavirus. De WHO directeur-generaal riep op tot meer waakzaamheid.

Volgens de instantie neemt het aantal coronasterfgevallen in het Midden-Oosten en Azië toe. Ook stijgt het aantal ziekenhuisopnames in Europa.

Momenteel is wereldwijd geen enkele variant van het coronavirus dominant, hoewel in meerdere landen een opkomst te zien is van EG.5, een subvariant van Omikron. De WHO zegt deze variant nauwlettend in de gaten te houden om de besmettelijkheid en het potentiële gevaar ervan in kaart te kunnen brengen.