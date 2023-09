Jeugdigen met messen beroven 17-jarige buurtgenoot op straat

Een 17-jarige jongeman is dit weekend beroofd door drie jeugdigen, allen gewapend met een mes. Dit gebeurde aan de Poerwodadiweg in Suriname. Volgens het slachtoffer zouden de verdachten uit de buurt komen.

De jongeman liep over bovengenoemde weg en ging naar zijn woning aan de Vogelvlinderweg. Ter hoogte van een groentenstand, waar er geen straatverlichting is, werd hij door de drie jeudige verdachten aangevallen.

Hij werd beroofd van zijn tas inhoudende persoonlijke spullen waaronder kleding, sieraden en telefoonoplader. Het slachtoffer liep geen letsel op.

Kort na de beroving werd een 15-jarige verdachte aangehouden. Hij zou enkele spullen uit de tas in zijn bezit hebben. De tiener werd overgebracht naar Opa Doelie alwaar hij in de wacht onder toezicht werd gesteld in afwachting op zijn voorgeleiding.

De twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig en worden opgespoord door de Surinaamse politie.