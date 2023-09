Parmessar teleurgesteld dat nieuwe Kiesregeling niet voor reces DNA is aangenomen

NDP-fractieleider Rabin Parmessar is teleurgesteld dat de wijziging van de Kiesregeling van Suriname niet is goedgekeurd voordat De Nationale Assemblee (DNA) op 6 september 2023 met reces is gegaan.

“Helaas, het is voor mij een grote teleurstelling dat we het niet afgehandeld hebben voordat we met reces zijn gegaan. Alles was al voorbereid en we hadden genoeg tijd. Al zouden we een dagje langer moeten doorwerken”, zei Parmessar In het programma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Assembleevoorzitter Marinus Bee zei eerder dat de openbare behandeling van de ontwerpwet voor de wijziging van de Kiesregeling op 2 oktober 2023 zal starten. Het streven van Bee is om de behandeling en aanname van de Kiesregeling binnen twee weken af te ronden zodat deze voor 1 november 2023 afgekondigd kan worden door de president.

Parmessar vindt dat deze kwestie wordt onderschat, omdat er nog heel wat moet worden voorbereid voor wat betreft de komende verkiezingen op 25 mei 2025. Intern is de paarse partij/fractie ook bezig zichzelf voor te bereiden op deze wetsbehandeling. “Er is ontzettend veel werk. Een landelijke evenredigheid is toch wat anders dan het districtenstelsel waarmee wij bekend zijn”, stelt hij.

Afgelopen donderdag is er nog vergaderd met vicevoorzitter Dew Sharman die ook de voorzitter van de commissie van rapporteurs is die deze wetswijziging heeft voorbereid. Hierbij zaten ook vertegenwoordigers van het Centraal Hoofdstembureau en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan. Afgesproken is dat na aanname van de wet ergens in de eerste helft van oktober, periodiek weer met elkaar zal worden vergaderd om het verloop van de voorbereidingen te evalueren. Ook zijn enkele knelpunten besproken.

Parmessar noemt onder andere de vele opmerkingen die er zijn over het bestand bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).