Landbouwvliegtuigen botsen tegen elkaar in Nickerie

In het district Nickerie, in het Westen van Suriname, zijn vanmorgen twee landbouwvliegtuigen tegen elkaar gebotst. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een van de vliegtuigen aan het landen was en de andere aan het opstijgen bij het Alibux vliegveld. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Een van de vliegtuigen kwam op z’n kop terecht op het veld. Het ander toestel ligt naast het veld (foto’s).

Onderzoek van de luchtvaartautoriteit Casas moet meer duidelijkheid scheppen over de oorzaak. Het gebied waar het ongeval plaats vond is afgezet.