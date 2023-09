Topman TotalEnergies komt mogelijk met goed nieuws naar Suriname

De topman van het bekende Franse energiebedrijf TotalEnergies, Patrick Pouyanné, brengt volgende week een bezoek aan Suriname. Pouyanné liet gisteren weten dat hij het land met mogelijk goed nieuws over de ontwikkeling van olieprojecten bezoekt.

Op de Barclays CEO-Energy Power Conference in New York zei de topman: “We hebben in Suriname een olieveld dat groot genoeg is om een ​​omvangrijke diepwaterontwikkeling op gang te brengen. Maar ik zal alle details aan de Surinaamse president onthullen.”

Pouyanné had eerder dit jaar ook al gezegd dat 2023 een zeer belangrijk jaar zou worden voor TotalEnergies in Suriname.

Volgens analisten zouden TotalEnergies en partner U.S. APA Corp naar verwachting eind 2024 een definitieve investeringsbeslissing nemen voor blok 58, het meest veelbelovende offshore-oliegebied van Suriname. Dit zou het project naar de ontwikkelingsfase kunnen brengen.

Het bedrijf heeft verder niet inhoudelijk gereageerd op de aankondiging van haar CEO.