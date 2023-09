Suriname maakt zich klaar voor ontwikkeling traditionele geneeskunde

“De natuurgeneeskunde industrie in Suriname beschikt over aanzienlijke potentie die we niet mogen laten liggen, vooral omdat overal ter wereld het bewustzijn groeit over natuurgeneeskunde. Door hoogwaardige natuurgeneeskundige zorg te bieden kunnen we onze economische basis diversifiëren en tegelijkertijd de gezondheid van de samenleving versterken.” Woorden van Steve Silos, voorzitter van stuurgroep de stuurgroep Ontwikkeling Traditionele Medische Systemen Industrie (OTIMSI).

De stuurgroep heeft woensdag een werksessie gehouden waarbij verschillende actoren bijeenkwamen om te praten over hun bevindingen over de Wet Ontwikkeling Traditionele en Integratieve Medische Systemen Industrie .

“Het nauwkeurig verruimen van gezondheidszorgmogelijkheden draagt bij tot het verbeteren van welzijnsbeleving die zich vertaalt in een verbeterde welvaart voor iedereen”, stelt Silos.

Volgens de Surinaamse president Santokhi is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in Suriname op het gebied van traditionele geneeskunde. Honderden medicinale planten zijn geïdentificeerd en geregistreerd, en er wordt een website ontwikkeld om hun rol te documenteren. De focus ligt nu op het voorbereiden van wetgeving om deze traditionele geneeswijzen te ondersteunen.

Loreen Jubitana, directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), gaf aan dat de ontwerpwet een belangrijk fundament vormt voor de duurzame ontwikkeling van de traditionele en integratieve medische industrie in het land. “In elke regio van Suriname zijn er mensen die zich bezighouden met traditionele geneeskunde, en het is tijd om deze industrie van de informele naar de formele sector te brengen”, sprak ze.

Het ministerie van ROS wil een rol spelen bij het verzamelen van gegevens over traditionele medische systemen in verschillende regio’s. Districtscommissariaten kunnen ondersteuning bieden bij administratieve en logistieke aspecten, zoals het invullen van registratieformulieren voor traditionele geneeskunde. Ze kunnen ook dienen als centrale hubs voor informatie en materialen met betrekking tot de traditionele medische sector in de districten. Het ontwikkelen van de traditionele en integratieve medische systemen industrie is in het belang van iedereen.

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul, van het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat wetgeving en regelgeving belangrijk zijn om dit gedeelte van de zorg te superviseren, omdat de samenleving ook beschermd moet worden van iedereen die zich zomaar gaat voordoen als traditioneel genezer.

Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, kan de traditionele geneeswijze een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en welzijn van de bevolking, alsook de economische weerbaarheid van Suriname. “Er zijn nog veel aspecten die onderbelicht zijn in onze buitenlandse politiek, maar wij willen dit aspect positioneren als een centrum voor traditionele medische systemen en medisch toerisme”, stelt de bewindsman.

President Santokhi gaf aan dat zowel de juridische als economische erkenning van de traditionele medische sector belangrijk is. Dit zou niet alleen de toegankelijkheid tot traditionele geneesmiddelen kunnen vergroten, maar ook een nieuwe industrie kunnen stimuleren en de economie diversifiëren. Het staatshoofd legde ook de nadruk op het waardevolle potentieel van Surinaamse medicinale planten en het belang van het behoud van deze kennis voor toekomstige generaties.