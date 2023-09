President Santokhi dringt aan op snelle interventie in Haïti

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een Zoommeeting van staatshoofden en regeringsleiders van Caricom opgeroepen tot snelle interventie in Haïti. Het staatshoofd heeft opgemerkt dat “we elke dag hulpeloos getuige zijn van hoe steeds meer wreedheden door bendes worden begaan in Haïti”.

“Als CARICOM-lidstaten kunnen we niet doorgaan met business as usual. We moeten handelen, en snel. Daarom is internationale steun urgent en van cruciaal belang”, luidt de oproep van president Santokhi.

Hij merkt op dat er willekeurige aanvallen worden gepleegd op vrouwen, mannen en kinderen, inclusief seksueel en gender gerelateerd geweld, grootschalige ontvoeringen, afpersing en andere vormen van intimidatie. De aanvallen hebben al gevolgen gehad voor de voedselveiligheid, humanitaire hulp en de toegang tot basisvoorzieningen.

Hoewel er inspanningen zijn van de regio en de internationale gemeenschap om Haïti te helpen, is de situatie volgens president Santokhi uiterst complex en wordt het met het uur ingewikkelder. Hij meent daarom dat suggesties van de Keniaanse regering ook ondersteund moeten worden.

Het Afrikaanse land is namelijk bereid een multinationale troepenmacht van 1.000 man naar Haïti te sturen. Dergelijke gebaren moeten, aldus het staatshoofd, aangegrepen worden om een einde te brengen aan het geweld.

Santokhi merkt verder op dat de situatie dan wel slecht is, maar nog steeds onder controle te krijgen. “Vooral met de steun van enkele CARICOM-lidstaten, zoals de Bahama’s, Jamaica en Trinidad, die ook hun wens hebben geuit om te helpen.” Hij spreekt in deze ook de steun van Suriname uit aan alle landen, die zich inspannen voor herstel.