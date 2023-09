Jachtseizoen leguanen voor de rest van het jaar gesloten

Van 1 september tot en met 31 december is volgens de Jachtwet in Suriname het seizoen voor de jacht op leguanen gesloten.

Het jagen, verhandelen, hebben, houden, kopen en verkopen van ‘boomkip’ is verboden in deze periode. Mensen die zich toch hieraan schuldig maken in deze periode, zullen worden beboet. Het open seizoen is van begin januari tot eind augustus.

Voor Surinaamse jongeren is het vangen van leguanen en de verkoop ervan een aardige verdienste. Jaarlijks wordt er geconstateerd dat de Jachtwet toch niet wordt nageleefd.

Surinaamse dierenactivisten zijn het er echter niet mee eens dat het jachtseizoen in augustus open is. Juist in deze periode lopen de leguanen namelijk met eieren in hun buik rond. Ze pleiten er al jaren voor dat het jachtseizoen herzien moet worden, anders sterven de dieren uit.