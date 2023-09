Fruitteler die jongen verwondde met windbuks op vrije voeten

De 60-jarige Charles N. is vrijdag door het Openbaar Ministerie in Suriname in vrijheid gesteld. De man was op 23 augustus door de politie van het station Rijsdijk in verzekering gesteld nadat hij een jongen zou hebben verwond met een windbuks.

De verdachte, die vele fruitbomen op zijn terrein heeft, heeft dagelijks last van tientallen buurtkinderen die over zijn schutting klimmen en de fruitbomen leegplunderen. Ook de groene onrijpe vruchten worden door de kinderen meegenomen.

N. had de kinderen vaker aangegeven dat zij niet over zijn schutting moeten klimmen om de vruchtbomen leeg te plunderen. Ook gaf hij ze aan dat ze eerst toestemming moeten vragen om enkele vruchten te mogen plukken. De kinderen stoorden zich er niet aan en klommen in grote groepen over de schutting waarna zij in de bomen klommen om de vruchten te plukken.

De man had reeds vaker zijn beklag gedaan bij de politie echter zonder resultaat, de kinderen bleven komen. Op gegeven moment kon hij het niet meer aan en loste hij met een windbuks een waarschuwingingsschot in de lucht. De kinderen, tussen 12 en 16 jaar sprongen uit de bomen, klommen over de schutting en renden weg.

Een van de jongens kwam te vallen waarna de verdachte hem greep en naar de politie bracht. Naderhand bleek dat de jongen door een stukje lood uit de windbuks was geraakt. De verdachte werd toen aangehouden. Zijn advocaat Maureen Nibte diende een verzoek tot invrijheidstelling in, echter werd dit verzoek door de rechter commissaris afgewezen.

De advocaat ging hiertegen in beroep bij het Hof. Echter, voordat het Hof de zaak in behandeling zou nemen, stelde het OM de man vandaag in vrijheid. Nibte geeft aan dat de ouders ook een verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen erop te wijzen dat zij niet ongevraagd op het erf van mensen mogen gaan om ook nog eens fruit te gaan stelen. Het komt vaker voor dat fruitdieven worden opgesloten.