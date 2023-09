Jongeren uit Nederland ontdekken Suriname in ‘Reis naar je roots’

Vanaf zondag 3 september om 18.15 uur is het TV programma ‘Reis naar je roots’ te zien bij KRO-NCRV op NPO Zapp

In Reis naar je roots neemt presentatrice Stephanie van Eer (25) vier jongeren te weten Nohaly, Marcus, Kyara en Keyan mee naar Suriname. Dat is het geboorteland van hun ouders, maar zelf zijn ze er nog nooit geweest.

In dit vrolijke en spannende avontuur ontdekken de jongeren Suriname en maken ze kennis met hun roots.

De in Nederland geboren actrice Stephanie van Eer (25) heeft een Spaanse moeder en een Surinaamse vader. Ze was ook nieuwsgierig naar haar roots. In het geboorteland van haar vader ontdekt ze die. Dat was zó’n bijzondere ervaring, dat ze dit programma erover maakte.

“Mijn vader is Surinaams en mijn moeder Spaans. Ik ben zelf geboren en opgegroeid in Nederland. We gingen vaak op vakantie naar Spanje. Altijd merkte ik aan mijn moeder dat ze een stuk lekkerder in de auto zat zodra we de Spaanse grens over reden. ‘Ik ben weer thuis’, zei ze dan.

Ik vroeg me af of ik dat zelf ook zou hebben in Suriname, het geboorteland van mijn vader. En dat bleek zo te zijn. Het moment dat ik voet op Surinaamse bodem zette, was alsof er wortels de grond in gingen. Wortels waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Het was heel bijzonder om het land te zien waar mijn geschiedenis ligt. Ook al ben ik er zelf niet geboren, het zit wel in je wortels”, aldus Stephanie.

Vanaf zondag 3 september is het programma wekelijks te zien op NPO Zapp.