President belooft totale reorganisatie bij GBB; politieke consequenties niet uitgesloten

Tientallen personen in Suriname hebben de afgelopen dagen op het kabinet van de president aangeklopt, omdat hun percelen, of delen daarvan, aan derden zijn weggegeven zonder hun medeweten. De problemen zijn min of meer hetzelfde. Aanvragen om de erfpacht of grondhuur te verlengen worden niet behandeld. Maar terwijl ze van de desbetreffende instanties te horen krijgen dat hun stukken in behandeling zijn, blijkt dat delen van de terreinen ondertussen zijn weggeven aan derden, voornamelijk stichtingen.

“Dit zijn roverspraktijken. Mi no kba nanga a tori disi ete. Er komt een totale reorganisatie bij ministerie GBB. Binnenkort zal u het merken. Alles gaat moeten veranderen. Alle rapporten die valselijk door grondinspecteurs zijn opgemaakt gaan naar de procureur-generaal. En als ze de bak in moeten, laten ze de bak ingaan. A san sari now.” Zo reageerde de Surinaamse president Chan Santokhi vrijdagochtend in Wanica over de tientallen gevallen van grondroof die er vanuit het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zouden zijn gepleegd.

Volgens het staatshoofd zijn ook politieke consequenties in deze kwestie niet uitgesloten. Voor nu heeft hij alle dossiers opgevraagd. Hij vraagt de samenleving om deze kwestie daarom voor hem te laten. “We gaan het niet meer accepteren dat Surinamers daar jaren wachten op een stuk grond en dat men daar op een slinkse wijze hun gronden afpakt. Volgt u de ontwikkeling de komende dagen en weken hieromtrent”, aldus Santokhi.

Santokhi zegt dat er een onderzoeksteam op zijn kabinet is, die alle zaken grondig bezig is te bekijken. Hijzelf heeft ondertussen opdracht aan minister Dinotha Vorswijk gegeven om een aantal van deze gevallen terug te draaien en mensen hun percelen terug te geven. Vandaag zal de president ook twaalf presidentiële besluiten tekenen om al deze uitgiftes op te schorten. Hierdoor zullen zij geen status meer hebben.

Volgens president Santokhi is ook grondconversie nodig om mensen zekerheid te geven op het stukje grond dat zij van de overheid hebben gehad. Aangezien deze kwestie in het parlement te lang op zich laat wachten, heeft hij opdracht gegeven om dit middels een staatsbesluit te regelen voor percelen tot een maximale grootte van 2500 vierkante meters.

“De minister heeft opdracht gehad om een staatsbesluit te presenteren aanstaande woensdag in de regeringsraad. Laten we nog een weekje erbij zetten voor advies van de Staatsraad. Dan hebben binnen twee a drie weken een staatsbesluit waar de president alle personen die een stukje grondhuur hebben, met een verzoek de grond kan omzetten naar eigendom”, aldus het staatshoofd.