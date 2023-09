Jeugdige gascilinder dieven en opdrachtgever aangehouden

Twee 15-jarige gascilinder dieven zijn vrijdagochtend door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo in Suriname aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Ook een buurman die vermoedelijk de opdrachtgever moet zijn geweest, is in verband met het onderzoek op zijn woonadres opgespoord en in de boeien geslagen. De verdachten zouden vermoedelijk op aanwijzing van deze buurman hebben gehandeld.

De benadeelde zegt in een gesprek met de redactie dat de twee cilinders goed beveiligd waren en middels een ketting en een hangslot bijeen werden gehouden. Op camerabeelden is te zien dat een van de daders op de uitkijk was terwijl de andere de twee hangsloten met een koevoet kapotsloeg om de twee cilinders vervolgens weg te dragen.

Nadat de beelden op sociale media werden gedeeld kwam er meer boven water. Uit ingekomen informatie bleek dat de twee positief herkend werden en dat zij de buurt teisteren. De twee jeugdigen waren vermoedelijk ook betrokken bij andere inbraken in de omgeving Ephraimzegen.

Nadat de cilinders werden weggedragen zou een buurtbewoner de twee daders hebben geholpen de cilinders te vervoeren om vervolgens ten verkoop aan te bieden.

Volgens ooggetuigen deden de twee jeugdige verdachten het adres aan met een fiets. De fiets is niet door de Surinaamse politie in beslag genomen. Aan de aanhouding van de heler of helers wordt hard gewerkt. De politie van Latour heeft de zaak in verder onderzoek.