Een automobilist heeft vrijdagavond een bromfietser geschept op het rijwielpad aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

De bestuurder is daarna weggereden en heeft het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten.

De bromfietser klaagde van pijn over het lichaam en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder.