Raghoebarsing: “We betalen voor een administratie die we in zwarte vuilniszakken hebben overgenomen”

Volgens minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning is er wel degelijk armoede in Suriname. Tijdens de openbare DNA-vergadering vrijdag merkte de bewindsman op dat dit alles komt door het royaal leven dat door toppers uit de vorige regering werd geleid.

“We betalen voor rotzooi die we overgenomen hebben. We betalen voor een administratie op het ministerie van Financiën die we in zwarte vuilniszakken in juni 2020 hebben overgenomen”, benadrukte Raghoebarsing.

Over het royaal leven van toppers uit de vorige regering voerde de minister aan dat er zelfs vliegtuigen werden gecharterd om gratis met vrienden door het Caribisch gebied te vliegen. Ook werden hotel-etages ter waarde van tienduizenden Amerikaanse dollars in New York afgehuurd, terwijl deze op het laatste moment niet meer konden worden gebruikt omdat de toenmalige Surinaamse president en delegatie niet meer zijn afgereisd.

Daarnaast zijn er volgens Raghoebarsing de reeds bekende miljardenschulden en achterstallige betalingen voor medicijnen, drinkwater, onderwijs en infrastructuur. Dit jaar moet er anderhalf miljard SRD daarvoor betaald worden. Met de beschikbare middelen worden zaken draaiende gehouden.

“Laten alle mensen die sympathie hebben voor het volk op de eerste plaats bij zichzelf beginnen na te gaan of ze dubbele salarissen hebben en of ze recht hebben op die dubbele salarissen. Al die mensen die opkomen voor arme mensen, kijk naar jezelf, kijk naar je salarissen en kijk of je recht hebt op die twee, drie of vier salarissen”, aldus de minister.

De bewindsman reageerde op de kritiek vanuit de oppositie in het parlement op de btw-wetswijziging en de verschillende verhogingen die deze wet met zal meebrengen. Volgens hem worden onwaarheden verkondigd om de regering in een kwaad daglicht te plaatsen. Volgens de minister kan er een hoop aan maandverband aan de gemeenschap worden geleverd als de regering zou kunnen besparen aan de dubbele en driedubbele salarissen van politici. “En dan kunnen we alle vrouwen in dit land gratis maandverband geven”, aldus de bewindsman.