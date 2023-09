Guno Ravenberg aan de slag bij Radio 9 Suriname

Guno Ravenberg is sinds kort aan de slag bij Radio 9 Suriname op 98.9 FM.

De bekende radioman zal zijn programma’s ‘Odi Odi’ en ‘Time For Lovers’ weer presenteren op het station.

Nauwelijks een maand na de toetreding van The Grandmaster bij de nieuw opgerichte online radiozender GuJiMa, was hij niet meer verbonden bij het station.

De oprichting van GuJiMa was voor Ravenberg een lang gekoesterde wens die in vervulling was gegaan. Afspraken over de winstdeling hebben geleid tot ruzie tussen hem en de eigenaars.

Voor zijn toetreding bij GuJiMa zat Ravenberg bij D-Radio, de online radiozender van de Surinaamse zanger Damaru.