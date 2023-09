Filmsector in Suriname krijgt structuur

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi heeft positief gereageerd en steun toegezegd op het voorstel van The Back Lot om de filmsector te structureren naar internationale standaarden. Dit door het in leven roepen van een Suriname Film Commission c.q. Film Office, die geleid zal worden door een Film Commissioner.

The Back Lot heeft zich hiervoor uitgebreid laten informeren door Jacques van Heijningen, de eerste Film Commissioner van Rotterdam, en de huidige Film Commissioner van Nederland, Bas van der Ree. Bas van der Ree is momenteel de voorzitter van de AFCI (Association of Film Commissioners International) gevestigd in Hollywood.

De Suriname Film Commissioner moet zorgdragen dat alle randvoorwaarden worden onderzocht en geanalyseerd en in protocollen en regelingen worden verwoord, zodat Surinaamse filmmakers zich goed kunnen voorbereiden op de stap in de internationale commerciële filmwereld voor een internationale uitbreng. Ook kan Suriname dan op grotere schaal aan buitenlandse filmproducenten en producties diensten aanbieden. Hierdoor profileert het land zich als locatie land voor filmopnames en wordt ook het toerisme gestimuleerd.

De Suriname Film Commission zal samengesteld worden vanuit de volgende stakeholders:

● Een vertegenwoordiger van het Kabinet van de President

● Een vertegenwoordiger van de Suriname Tourism Board

● Een vertegenwoordiger uit de Filmsector

● Een vertegenwoordiger uit het Bedrijfsleven

● Een vertegenwoordiger van het Directoraat Cultuur



De Surinaamse filmsector is in de lift en ons land profileert zich momenteel internationaal op verschillende podia in Europa, Midden- en Noord-Amerika en nu ook in het verre Azië, Japan:

● Jurgen Lisse: Emmy Award nominatie in Amerika, werkte als cameraman ‘Master of Light’

● Loëlle Monsanto: ‘Asema’ is voorgeselecteerd voor het Nederlands Filmfestival. Aflevering 5 van Sranan Folktales, genaamd ‘Xiomara’, heeft de ‘Best Audience Award’ gewonnen tijdens het Final Girls Berlin Film Festival in Duitsland.

● 2 documentaires uit de serie DocuLab 8 voor 40 (‘Hidden World’ van Kenrich Cairo en ‘Je kan toch lezen…’ van Ananta Khemradj) zijn vertoond op festivals in Nederland, Trinidad, Miami en Guyana en recentelijk nog op prestigieuze Locarno Filmfestival in Zwitserland

● De jeugdfilm ‘Leeuwin’, deels in Suriname opgenomen, werd op het vooraanstaand Giffoni Festival in Italië bekroond tot beste film van Europa en is nu ook in Japan genomineerd.