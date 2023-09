Chinese man in slaap overvallen door vijf rovers

Opnieuw is een Chinese man in Suriname het slachtoffer geworden van overvallers. Vijf gemaskerde mannen, waarvan één gewapend was met een vuistvuurwapen, overvielen de man in zijn slaap.

Dit gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag 1 september om 03.00u te Welgedacht B.

De 57-jarige L.Y. verklaarde dat hij lag te slapen en op een gegeven moment een geluid hoorde. Hij stond op, maakte zijn kamerdeur open en zag de verdachten gekleed in het zwart voor hem staan. Het slachtoffer werd gelijk overrompeld en aan handen vastgebonden.

De buit bestaat uit een doos Hanapier, een doos Palm, een DVR box, een mobiele telefoon en 66.000 SRD.

Het slachtoffer klaagde van pijn over het geheel lichaam, daar hij door de verdachten is mishandeld. Het is niet bekend hoe de verdachten de plaats hebben aangedaan en of verlaten. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.