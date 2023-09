Vrouw belandt met auto in kanaal langs de Vijfde Rijweg

Bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Vijfde Rijweg in Suriname, is een automobiliste met haar voertuig in het kanaal langs de weg terecht gekomen.

Het ongeval vond afgelopen woensdag aan het begin van de avond plaats. De vrouw kwam met haar Toyota Vitz uit de richting van de Kwattaweg en ging in de richting van Jarikaba. Op een gegeven moment zou zij vermoedelijk de controle over het stuur hebben verloren.

Ze ging van de weg en reed het voertuig zo het kanaal in. Omstanders schoten de vrouw snel te hulp. Ze kwam met de schrik vrij.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig uit het water te halen en naar haar huisadres te slepen.