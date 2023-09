Drie kinderen in België besmet met varkenslintworm; larve in hun hoofd gevonden

In België zijn begin van de zomer drie gevallen aan het licht gekomen waarbij schoolkinderen besmet zijn geraakt met een varkenslintworm. Uit een MRI-scan bleek dat de larve van de lintworm zich in hun hoofd had genesteld.

Varkenslintworm komt vooral voor in Zuid-Amerika, in Afrika onder de Sahel en in Zuid-Oost Azië. De worm komt normaal gezien in Europa niet meer voor. Vermoedelijk heeft iemand het vanuit die gebieden mee naar België gebracht.

“Mensen hebben daar dan waarschijnlijk varkensvlees gegeten dat niet voldoende gekookt werd”, aldus een Belgische specialist. Volgens de arts is de varkenslintworm op zich niet heel gevaarlijk, maar de larven wel. Die hebben de neiging om zich in de hersenen te zetten en neurologische aandoeningen te veroorzaken.

De besmette schoolkinderen van 8, 9 en 10 jaar waren erg vermoeid, hadden hoofdpijn en kregen ook plots epileptische aanvallen.

De zogeheten ’host’ van de besmetting is nog niet gevonden vandaar dat de school alert blijft. Ze roept ouders en leerlingen op waakzaam te zijn voor onverklaarbare symptomen zoals hoofdpijn, epilepsie of verstoord zicht bij hun kinderen.