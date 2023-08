Racende minderjarige belandt met pick-up in goot

Een minderjarige jongen die aan het racen was met een snelle VW Amarok, is dinsdagmiddag met het voertuig in een goot langs de weg terecht gekomen. Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats aan de Welgedacht C-weg in Suriname ter hoogte van de tweede drempel.

Een ooggetuige deed haar verhaal hierover op Facebook. Ze zag hoe het voertuig meerdere keren met hoge snelheid door de straat scheurde. Plotseling hoorde ze een knal en zag dat de pick-up in de goot langs de weg was terecht gekomen (foto inzet).

Volgens de getuige stapten twee minderjarige jongens van nog geen zestien jaar oud, kletsnat uit het voertuig. Ondertussen was de Surinaamse politie ter plaatse en zou een van de jongens zijn vader hebben gebeld. Deze kwam ter plaatse met een bijrijder, schrijft de vrouw in een stuk op haar pagina.

Ze zegt verder dat deze bijrijder aan de politie zou hebben verteld, dat hij het voertuig bestuurde. “De bijrijder vraagt agenten om agent zusenzo te bellen. Wordt gedaan. Intussen roken ze samen een sigaret en stappen de twee kleine jongens lachend bij papa in de auto. Als dit de toekomst is van Suriname hou ik m’n hart vast”, aldus de getuige.