Problemen met SLM vliegtuig sudderen ook na het weekend voort

Het is dinsdag 29 augustus inmiddels dag vier voor gestrande reizigers, die afgelopen zaterdag 26 augustus en de dagen erna vanuit Miami zouden vertrekken met het SLM vliegtuig richting Suriname. Ze weten na al die dagen nog steeds niet wanneer ze naar huis kunnen.

Het begon allemaal vrijdag 25 augustus toen het vliegtuig van de SLM vertrok vanaf Miami maar vanwege een technisch mankement op Aruba bleef staan. Passagiers die vrijdagavond vanaf Zanderij richting Miami zouden vertrekken moesten zonder enige duidelijkheid over hun vertrek weer naar huis. Dat ging het hele weekend zo door.

Ondertussen nam de groep gestrande passagiers toe en kon het vliegtuig zondagavond eindelijk vanaf Aruba vertrekken richting Suriname. Met een vertraging van bijna drie dagen konden de passagiers die vrijdag zouden vertrekken, maandag in de vroege ochtend naar Miami.

De problemen met het vliegtuig leken opgelost, maar diezelfde dag ging het weer mis en maandagavond bleef het toestel op Miami. Passagiers die maandag eindelijk dachten te vertrekken, moesten onverrichter zaken terugkeren naar het hotel. Dinsdag deden zij opnieuw een poging, maar zonder resultaat.

“In de ochtenduren moesten we weer vertrekken. We hebben alles gedaan; ingecheckt alles en net toen we zouden instappen was er weer een probleem. We zitten meer dan 8 uren hier en nu zitten we weer om te wachten voor een hotel”, vertelde een van de reizigers vanmorgen aan de redactie van Waterkant.Net.

De reiziger gaf aan dat meer dan 200 mensen wachten op een vlucht van Miami naar Paramaribo. Wanneer die wordt uitgevoerd is op het moment van schrijven niet duidelijk.

Surinam Airways liet dinsdag weten dat een ongeplande technische storing gezorgd heeft voor het uitlopen van het onderhoud in Miami waardoor de vluchtuitvoering geen voortgang kon hebben. “Hierdoor zijn de vluchten van maandag en dinsdag uitgevallen. Het inhuren van vervangend vliegcapaciteit gaat ook heel moeilijk in deze vakantieperiode vanwege het niet beschikbaar zijn van soortgelijk vliegmaterieel”, aldus Surinam Airways.