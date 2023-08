Neefje (18) door 23-jarige oom doodgestoken na ruzie

De man die afgelopen zondag een 18-jarige jongeman neerstak, waarna deze kwam te overlijden, is een jongere broer van de moeder van het slachtoffer. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat de 23-jarige oom Jowani A. en zijn neefje Lucio Afonsoewa na een woordenwisseling plotseling in een gevecht geraakten op de hoek van de Goede Herrineringenweg en de Palenstraat.

Op een bepaald moment bracht de oom zijn neefje een fatale steek in zijn buikstreek toe, met een scherp voorwerp. Het slachtoffer zeeg neer. De verdachte rende na het incident weg, maar werd door omstanders staande gehouden.

Lucio werd door zijn moeder en een buurvrouw per eigen gelegenheid vervoerd naar de SEH, alwaar hij kort daarna het leven heeft gelaten. Jowani die staande was gehouden, werd overgedragen aan de politieambtenaren van bureau Latour. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.